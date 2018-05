Zoek het uit! - Waarom zit er kalk in leidingwater en waarom wordt dat er niet uitgehaald?

ASSEN - Waarom zit er kalk in leidingwater en waarom halen ze dat er niet uit? Die vraag stuurde Rob de Bruin uit Bovensmilde naar ons.

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) zorgt voor het drinkwater in onze provincie. Op meerdere plekken staan kleine stations waar water wordt gewonnen, gefilterd en opgeslagen. Het duurt ongeveer een dag voordat het grondwater, dat omhoog wordt gepompt, bij jou thuis uit de kraan stroomt. In al het drinkwater zit kalk. Dat komt omdat kalk in de bodem zit en het water neemt dat op."Dat kalk is niet slecht voor je, sterker nog: dat heeft je lichaam ook gewoon nodig. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van je botten", legt Leo Hendriks, directeur van de WMD, ons uit. "Daarnaast is het kalk nodig voor de leidingen waarmee we het water transporteren naar de huizen. Zonder kalk worden die leidingen aangetast. De kalk is dus goed voor ons als mens en voor onze leidingen."Toch wordt in Drenthe bijna de helft van het kalk uit het water gehaald. "Als er veel kalk in het water zit, dus als het een hogere hardheid heeft, dan zie je dat terug in huis. Bijvoorbeeld in je waterkoker of in de wasmachine. En dat willen we niet."Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.