Voor in de agenda: het oefenprogramma van FC Emmen Bekijk hier het complete oefenprogramma van FC Emmen komende zomer (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen speelt in aanloop naar het eerste seizoen in de eredivisie negen oefenduels. De meest in het oog springende wedstrijden zijn zonder twijfel die tegen mede-eredivisionist FC Groningen en eerstedivisionist FC Twente.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bekijk hieronder het complete programma van de voorbereiding:



Woensdag 27 juni: eerste training

Vrijdag 6 juli: SVV'04 - FC Emmen om 19.00 uur

Zaterdag 7 juli: vv Emmen - FC Emmen om 19.00 uur

Donderdag 12 juli: Rolder Boys - FC Emmen om 19.00 uur

Zaterdag 14 juli: Heracles Almelo - FC Emmen (bij RKSV in Bornerbroek) om 14.30 uur

Zondag 15 juli: Open dag en FC Emmen - Drents Verbond (tijdstip nog onbekend)

Woensdag 18 juli: FC Emmen - Jong AZ om 15.00 uur

Zaterdag 21 juli: FC Groningen - FC Emmen (tijdstip nog onbekend)

Woensdag 25 juli: FC Twente - FC Emmen (bij DOS'37 in Vriezenveen) om 19.00 uur

Zaterdag 4 augustus: Go Ahead Eagles - FC Emmen (bij sv Terwolde) om 15.00 uur

Weekend 10 t/m 12 augustus: start eredivisie seizoen 2018/2019