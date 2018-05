Deel dit artikel:











Bibian Delger uit Emmen grijpt naast bokaal Nationale Voorleeswedstrijd Bibian Delger tijdens de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd (foto: archief RTV Drenthe) Voorleeskampioen Sarah van Pruissen (foto: facebook De Nationale Voorleeswedstrijd) Voorleeskampioen Sarah van Pruissen (foto: Jørgen Koopmanschap)

AMSTELVEEN/EMMEN - Bibian Delger uit Emmen is er niet in geslaagd om de jaarlijkse Nationale Voorleeswedstrijd te winnen. De wedstrijd vond plaats in schouwburg van Amstelveen. Sarah van Pruissen uit Zwolle eindigde op de eerste plek.





Tijdens de 25ste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd moesten de deelnemers een stuk voorlezen uit een boek dat ze nog niet kenden en een stukje uit hun favoriete boek.



De kampioen heeft gelijk een baantje erbij: de twaalfjarige Sarah is kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. Ze mag daarom meebeslissen over de activiteiten van het museum.





