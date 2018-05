'Dienstauto van hondengeleiders afpakken, is misbruik van bevoegdheid in de zuiverste vorm'

GRONINGEN/LEEUWARDEN/ASSEN - Een vijftal hondengeleiders van Eenheid Noord-Nederland streed vandaag opnieuw in de rechtbank van Groningen voor het behoud van een dienstauto.

De agenten van de hondenbrigade spanden eerder een kort geding aan, maar vanwege de complexe inhoud is de zaak doorverwezen naar de meervoudig kamer, een zitting met drie rechters.De Friese agenten hebben een dienstauto ter beschikking omdat zij een diensthond hebben. Maar dat moet veranderen, zo stelt de Nationale Politie. In het kader: 'Iedere agent in dezelfde functie is gelijk' staat de Nationale Politie erop dat het aantal dienstauto's wordt teruggedrongen. Eén auto per hondengeleider 'op de man' moet afgelopen zijn.De agenten, die de diensthond thuis houden én verzorgen, vervoeren hun diensthond in een speciaal met kennel ingerichte dienstauto, die op het eigen erf van de agent moet staan. Menig hondengeleider verhuisde zelfs om aan deze eisen te voldoen. De stelling van de Nationale Politie is dat de vierhonderd agenten van de hondenbrigade met hun eigen auto naar het werk komen, met de diensthond achterin. "Van daaruit kunnen ze dan met de dienstauto naar hun oproepen."Vandaag pakte de raadsman van de agenten, Mr. De Klein, fors uit: "Levert de korpschef ook even zijn 50.000 euro kostende, door de belastingbetaler gesponsorde, Volvo S80 in dan?"Het korps betaalt de inbouw van een kennel in de privéauto of de aanschaf van een aanhangwagen voor de hond. Een privé-auto gebruiken en voorzien van kennel voor de verzorging van de diensthond is volgens de vijf Friese dienders 'een regelrechte inbreuk op het gezin'. Bovendien daalt de auto in waarde door de inbouw van een kennel en gaat de auto naar hond stinken, zei een van de agenten. "Lekker voor de kinderen achterin."Van de ruim 400 hondengeleiders in Nederland heeft het merendeel geen dienstauto ter beschikking gehad. In Noord-Nederland hadden vijftien hondengeleiders volgens eerdere afspraken een dienstauto. Om zo ook in Groningen en in Drenthe actief te kunnen zijn.Vijf van de tien agenten bevechten de dreiging dat ze de auto moeten inleveren. En daarmee ook de hond, want het standpunt van de korpschef liet aan duidelijkheid niets te wensen over. 'Wanneer de hondengeleiders niet bereid zijn de auto in te leveren, dan krijgen deze agenten ander werk opgedragen en kunnen ze de diensthond inleveren.' Maar dat bericht werd vandaag met klem door de teamleider tegengesproken.'Mocht u in het gelijk worden gesteld en mijn cliënten verliezen hun auto, dan start ik onmiddellijk een kort geding. Dit is chantage!', verzekerde De Klein.De hondengeleiders houden hun dienstauto tot er een vonnis ligt. Dat volgt binnen zes weken.