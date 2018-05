Waakhond kritisch over opkomsttijd brandweer

DEN HAAG/ASSEN - De brandweer moet sneller ter plekke zijn om een brand te blussen of andere hulp te verlenen. Burgers weten nu niet binnen welke tijd zij op brandweerhulp kunnen rekenen, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

De opkomsttijden van de brandweer, van melding tot aankomst, moeten scherper en realistischer, vindt de waakhond. In 24 van de 25 veiligheidsregio's worden bij 10 tot 70 procent van de incidenten tijdnormen overschreden. Ook blijken vrijwilligers bij de brandweer steeds minder beschikbaar te zijn, wat risico's kan opleveren.In maart van dit jaar werd duidelijk dat de brandweer in Drenthe hekkensluiter is als het gaat om de landelijke opkomsttijd van de brandweer. De brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe was in 2017 met een tijd van 10 minuten en 42 seconden van alle korpsen het minst snel ter plekke. Ook in 2016 eindigde de Drentse brandweer als 'langzaamste'.Brandweer Nederland stelt in een reactie dat de regels toe zijn aan verandering. "Sneller dan nu ter plaatse zijn gaat gewoonweg niet'', stelt voorzitter Stephan Wevers. Als opkomsttijden altijd en overal gehaald moeten worden, dreigt de brandweer volgens Wevers echter onbetaalbaar te worden.Wat Brandweer Nederland betreft komt er een nieuw systeem met een 'gebiedsgerichte aanpak'. "De brandweer moet zijn paraatheid en snelheid aanpassen aan het risico: snel zijn in de gebieden waar het brandgevaar het hoogst is.'' Extra aandacht voor preventie is ook belangrijk, zeker als het gaat om gebouwen waar de gevolgen van brand groot kunnen zijn, zoals kinderdagverblijven.Gert-Jan Stuivenberg van de Veiligheidsregio Drenthe gaf in maart nog aan dat inzetten op een snellere opkomsttijd niet de oplossing is. "Wij zeggen al jaren: een snellere brandweer gaat niet meer mensen redden", vertelde hij toen. Stuivenberg ziet daarom ook veel meer in preventie. "We zetten in op het voorkomen van brand, detectie door bijvoorbeeld het plaatsen van rookmelders en zelfredzaamheid van mensen."