Gedeputeerde Bijl: FC Emmen kan rekenen op steun van de provincie

ASSEN/EMMEN - Als FC Emmen forse investeringen moet doen in het stadion, dan is de provincie Drenthe bereid om bij te springen. Dat zegt gedeputeerde Cees Bijl.

Bijl zei dit na vragen van Provinciale Staten. De provincie steunt de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2020, helpt het TT Circuit mee bij de ontwikkeling en zet zich ook in voor de komst van de Formule 1 naar Assen. Dan kan je volgens Bijl niet de deur dicht houden voor de enige profclub van Drenthe, die afgelopen weekend voor het eerst naar de eredivisie promoveerde."De sfeer in het stadion is voor de supporters, de sponsoren moeten het geld op tafel leggen om de club normaal te laten draaien. En als het dan gaat om zaken als de accommodatie, dan zou een overheid in beeld kunnen komen."Stadion De Oude Meerdijk is ondergebracht in een aparte Stadion NV. Dat is een aantal jaren geleden gebeurd toen FC Emmen financieel slecht draaide. Eén van de aandeelhouders in deze NV is de gemeente Emmen.Maar Bijl wil niet alles afschuiven op de gemeente en de club. "Ik denk dat iedereen trots is op FC Emmen, dat het wat bijdraagt aan de provincie Drenthe en dat we eredivisievoetbal in Drenthe ook een kans moeten geven. Als mensen hier komen als gast, dan moeten ze zich ook thuis voelen. Dat geldt voor een WK wielrennen, voor misschien wel de Formule 1 en dus ook voor het voetbal."De gedeputeerde en de club hebben eventjes contact gehad. Maar verder dan dat is het nog niet gekomen. Er is ook geen concrete vraag van de club. Wel moeten ze aan de slag met het stadion. En dat moet bij het begin van de competitie op vrijdag 10 augustus klaar zijn.Vandaag waren de seizoenkaarten in een mum van tijd uitverkocht . Je zou bijna zeggen dat het huidige stadion te klein is en dat er meer ruimte gezocht moet worden. Maar volgens Bijl is dat een stap te ver. "Ik denk dat het verstandig is om met Drentse nuchterheid de situatie onder ogen te zien. De competitie begint op 10 augustus. Dus moet je eerst kijken naar maatregelen die dan klaar moeten zijn."