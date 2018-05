Ernstig ongeluk op A32 bij Steenwijk

MEPPEL/STEENWIJK - Op de A32 van Meppel in de richting van Heerenveen is aan het einde van de avond ter hoogte van Steenwijk een ernstig ongeluk gebeurd.

Er zouden tenminste drie voertuigen met elkaar in botsing zijn gekomen. Eén persoon is gewond op het wegdek gevonden, terwijl een ander slachtoffer bekneld zat in een van de auto's. Brandweerlieden uit Havelte en Steenwijk waren ter plaatse om het slachtoffer uit de auto te knippen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.De weg was bezaaid met auto-onderdelen. Bij het ongeluk is een ree om het leven gekomen. Mogelijk is het ongeluk veroorzaakt door het overstekende dier. De A32 is ter hoogte van Steenwijk afgesloten in de richting van Heerenveen. Het verkeer wordt omgeleid.