Twee gewonden bij ernstig ongeluk op A32 bij Steenwijk Bij het ongeluk waren tenminste zes auto's betrokken (foto: De Vries Media) De traumahelikopter werd opgeroepen (foto: De Vries Media)

MEPPEL/STEENWIJK - Op de A32 van Meppel in de richting van Heerenveen zijn gisteravond ter hoogte van Steenwijk bij een groot ongeval twee personen gewond geraakt, van wie een ernstig.

Het ongeluk ontstond rond 23.15 uur door overstekende reeën. Eén auto raakte een dier en als gevolg daarvan kwamen zeker vier auto's met elkaar in botsing. In totaal waren zes tot acht auto's bij het ongeval betrokken volgens de politie.



Eén persoon is gewond op het wegdek gevonden, terwijl een ander slachtoffer bekneld zat in een van de auto's. Brandweerlieden uit Havelte en Steenwijk waren ter plaatse om het slachtoffer uit de auto te knippen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.



De weg was bezaaid met auto-onderdelen. Bij het ongeluk is een ree om het leven gekomen. De A32 was ter hoogte van Steenwijk afgesloten in de richting van Heerenveen.