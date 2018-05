Nieuwe privacywet gaat morgen in: 'Laat zien dat je ermee bezig bent'

ASSEN - Nooit meer ineens op een mailinglijst staan waarvoor je je nooit hebt ingeschreven en geen ongewenste telefoontjes meer van energiebedrijven. Vanaf morgen mogen jouw gegevens, door de nieuwe privacywet, niet meer aan derden worden verkocht.

En dat betekent dat bedrijven, organisaties en sportclubs met heel veel nieuwe regels rekening moeten houden om op 25 mei AVG-proof te zijn, maar of ze dat redden?De nieuwe privacywet, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is er om de privacy van burgers beter te beschermen. Het moet ervoor zorgen dat er beter om wordt gegaan met de persoonsgegevens. De wet geldt voor verenigingen, bedrijven, organisaties en stichtingen. Iedereen die AVG-proof is, is dus klaar voor de nieuwe privacywet."Wij verzamelen het geslacht, de geboortedatum, naam, adres en e-mailadres", vertelt Bas Polling van Tennisclub ATV De Hertenkamp in Assen. De informatie die zij verzamelen hebben zij nodig voor hun ledenadministratie. Ook op de website van de tennisclub staat veel informatie waar nog goed naar gekeken moet worden. Foto's van personen mogen vanaf morgen alleen nog maar gepubliceerd worden met toestemming van diegenen die op de foto staan.De tennisclub is druk met alle voorbereidingen voor de nieuwe privacywet. Polling is de aangewezen persoon op de club die moet zorgen dat alles op orde is. "Er zijn toch wel wat handelingen nodig om AVG-proof te zijn", vertelt hij. "Je moet er behoorlijk wat tijd in investeren om alles administratief correct afgehandeld te hebben." Ondanks dat er veel uren in gaan zitten, is Polling wel van mening dat deze wet van toegevoegde waarde is. "Of je nu bij een vereniging zit of dat het bedrijfsmatig is, ik denk dat het erg goed is dat er zorgvuldig om wordt gegaan met de persoonsgegevens."Iedereen moet zich dus houden aan de privacywet. Begin april bleek dat duizenden sportclubs hier nog niet klaar voor waren. Ruim de helft van de sportclubs in Nederland is aangesloten bij een van de sportbonden. Twee derde van die aangesloten clubs zegt klaar te zijn of bijna klaar te zijn met de voorbereidingen. Naar schatting is een kwart van de sportclubs hier nog niet aan begonnen.Maar er is veel verwarring over de wet, weet ook Paul van Dijk van SportDrenthe. De organisatie vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Zij helpen verenigingen met de voorbereidingen voor de nieuwe privacywet en organiseren een speciale cursus voor hen die er niet uitkomen. Van Dijk: "We hebben de afgelopen maanden wel tientallen telefoontjes gehad van mensen die vragen wat ze er nou mee moeten, of dat ze helemaal niet weten waar ze moeten beginnen. Maar het kunnen ook vragen zijn van mensen die er gewoon niet uitkomen. Meestal kunnen we ze goed op weg helpen, maar soms hebben we externe hulp nodig."De nieuwe wet is een vervolg op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wetten lijken erg op elkaar, maar dankzij de nieuwe wet krijgt de burger meer zeggenschap over zijn of haar privacy. Hier het één en ander op een rij.Kort gezegd krijgen de organisaties meer verantwoordelijkheden. Zij moeten namelijk zorgen voor de versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Organisaties moeten mensen altijd vragen of de door hen verzamelde persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Hoe deze verwerkt zijn, moeten zij kunnen bewijzen. Daarnaast mogen mensen vragen welke persoonlijke gegevens bewaard worden en mogen zij ook aan organisaties vragen om hun gegevens te verwijderen.Ook moet er in een organisatie of bedrijf een persoon aangewezen worden die in de gaten houdt of de wet daadwerkelijk wordt nageleefd. Met het niet naleven van de wet, kan een organisatie een boete worden opgelegd. Deze boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de totale omzet. Tegen de NOS zegt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming dat kleine organisaties, zoals een voetbalclub, nog niet gelijk een boete krijgt als de persoonlijke gegevens nog niet goed genoeg beschermd zijn. In het begin wordt nog 'schappelijk omgegaan met de nieuwe wet'.Paul van Dijk van SportDrenthe denkt dat het inderdaad niet zo'n vaart zal lopen met de boetes. Desalniettemin laat hij wel weten dat je als vereniging er echt mee bezig moet zijn. Ook als je nog niet begonnen bent, doe dat dan snel, luidt zijn advies. "Laat zien dat je ermee bezig bent, dat is een start. Zorg dat het zo snel mogelijk op orde komt. Voor het najaar het liefst. En als het op boetes aankomt, dan denk ik dat er vooral eerst andere instanties aan de beurt zijn."