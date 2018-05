Deel dit artikel:











EHBO-vrijwilligers krijgen koninklijke onderscheiding Rolf Pepping (midden), Jan Laning (links) en burgemeester Marco Out (foto: gemeente Assen)

ASSEN - Rolf Pepping uit Assen en Jan Laning uit Westerbork, vrijwilligers van de EHBO-afdeling Assen, kregen vandaag een koninklijke onderscheiding.

De lintjes werden opgespeld door burgemeester Marco Out tijdens de viering van het 90-jarig bestaan van de EHBO-afdeling Assen. Pepping en Laning zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.



Pepping is de penningmeester en beheerder van materialen. Ook is hij vaak te vinden op het TT-circuit. Laning is sinds het behalen van het diploma eerste hulp bij ongelukken al tientallen jaren betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.