Stelling: Ik koop mijn vlees bij de slager

ASSEN - Het is vandaag de Dag van de Slager. Slagers kunnen dan laten zien wat er allemaal komt kijken bij hun vak. Of misschien wel hun ambacht, zoals veel slagers zelf zeggen.

Volgens de organisatie achter de slagerdag is er dringend behoefte aan jonge slagers. Zo zijn de laatste jaren allerlei slagerijen gesloten, omdat er te weinig mensen zijn die de zaak willen overnemen. Ook hebben ze al jarenlang concurrentie van supermarkten.Waar haal jij je vlees het liefst? Ga jij er speciaal voor naar de slager, of vind je het juist makkelijk om het in de supermarkt te kopen omdat je toch al boodschappen moet doen?