'Dag van de Slager is belangrijk voor het slagersvak' De slagerij in Schoonoord (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Personeel van de slagerij verwerkt het vlees (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

SCHOONOORD - Voor veel slagerijen in Drenthe is het vandaag een dag om hun zaak open te stellen om mensen enthousiast te maken voor het slagersvak. Slager Jan Knol uit Schoonoord is een van de slagers die meedoet aan deze Dag van de Slager.

Knol leidt zelf ook jonge mensen van de vakschool op tot slager. Het bedrijf is genomineerd voor de titel beste vakopleiding.



'Concurrentie van supermarkten'

"We zien een neergaande lijn in de slagerswereld", zegt Jan Knol. "De afgelopen jaren zijn driehonderd tot vierhonderd slagerijen gesloten. Ze hebben vaak geen opvolgers en er is natuurlijk concurrentie van de supermarkten."



Via de open dag hoopt Knol jongeren en zij-instromers warm te maken voor het vak en de opleiding bij de slagersvakschool. "Zo'n open dag is belangrijk. Mensen kunnen een kijkje nemen in onze slagerij en vragen stellen. Ze mogen alles zien, want we hebben niets te verbergen."



'Je bent niet alleen een slager'

In de slagerij in Schoonoord lopen twee mensen rond die de opleiding volgen en twee die de slagersvakschool net hebben afgerond. "Mijn dochter is nu chef en de andere is worstenmaker bij ons", vertelt Knol.



Leerling Aron staat in een varkensschouder te snijden. "Het vlees wordt gebruikt voor schnitzels, varkenslappen en rollades. Ik heb hiervoor een kookopleiding gedaan. Ik moest stagelopen en heb ervoor gekozen om mijn stage bij een slager te doen. Dat beviel goed en toen heb ik besloten om een slagersopleiding te volgen. Ik vind het heel leuk werk en daar ga ik mee door."



Het vak van slager verandert, zegt Knol. "Je bent tegenwoordig niet alleen meer slager, maar ook cateraar. Je doet salades, buffetten, noem maar op. In het weekend verzorgen we bijvoorbeeld barbecues voor meer dan tweehonderd mensen."