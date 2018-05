Leefbaar Tynaarlo bedenkt zich: heidag over raadsprogramma wordt toch uitgesteld

VRIES - Tot verrassing van de oppositie wordt de heidag van overmorgen toch uitgesteld. Er zou dan over een raadsprogramma worden gesproken, waar de helft van de gemeenteraad van Tynaarlo niet bij aanwezig is.

Eerder zei Casper Kloos, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, dat de dag ook zonder deze politieke partijen gewoon door zou gaan. Een raadsprogramma is het beleidsplan dan officieel niet meer te noemen, gezien alle partijen in de gemeenteraad dit moeten onderschrijven. "Misschien wordt het dan een kernenakkoord", zei Kloos. "Maar dat bespreken we dan wel."Nu komt de fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo hier op terug. "We dachten: op het laatste moment zullen ze wel aanhaken." Maar dat gebeurde niet. "Dus in overleg met een communicatieadviseur van buitenaf hebben we besloten dit toch maar anders aan te pakken en een handreiking naar de VVD, PvdA en Gemeentebelangen te doen."VVD, PvdA en Gemeentebelangen wilden niet naar de heidag komen, omdat ze geen antwoord kregen op eerder gestelde vragen over het raadsprogramma. Zo is er volgens hen nog te veel onduidelijk over wat een raadsprogramma precies inhoudt en moeten inwoners eerder bij de plannen betrokken worden.Hoewel de partijen blij zijn dat de heidag is uitgesteld en de coalitie niet buiten hen om verder gaat, reageren ze ook laconiek. Gezinus Pieters (VVD): "Het is voor mij onduidelijk wat de beweegredenen zijn om nu wel met ons te praten. We zullen zien wat er van komt. Toe maar. Ik vind het moeilijk."En Koos Dijkstra (PvdA): "Het lijkt of het aan ons ligt dat 'hun feestje' niet doorgaat. Maar we zijn steeds heel duidelijk geweest. We willen gewoon antwoord op onze vragen."Burgemeester Marcel Thijsen zou eerst ook op de heidag aanwezig zijn, maar hij sloeg de uitnodiging af. "Als de hele raad komt, ben ik er ook. Dan vind ik het een eer om te komen", zegt Thijsen. "Als alleen de coalitie aanwezig is, dan is het niet aan mij om in het openbaar te praten. Dan geef ik adviezen in mijn kamer."Of het raadsprogramma er nu alsnog komt in de gemeente Tynaarlo valt nog te bezien. Hoewel de partijen straks antwoord krijgen op hun vragen, blijven ze kritisch. Zo vindt vooral Gemeentebelangen dat een raadsprogramma langer moet worden voorbereid in meer afstemming met de bevolking.VVD en PvdA zijn bang dat ze als oppositiepartij straks geen kritiek meer kunnen uiten op de plannen van de coalitie. Dijkstra: "Straks horen we de komende jaren steeds: dit heb je zelf vastgelegd in het raadsprogramma. Dan kunnen we net zo goed vier jaar thuisblijven. Het is zaak dat de coalitie gewoon een duidelijk programma maakt en wij oppositie kunnen voeren."