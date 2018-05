Djammen: Drentse poprock uit het veen van 12AM

KLAZIENAVEEN - Er is keihard aan gewerkt, maar het is bijna af: het nieuwe album van de driekoppige band 12AM uit de Zuidoosthoek.

Soms pak ik een pen en dan begin ik gewoon te schrijven en dan donder ik aan het eind alles wel weer weg, want dan is het helemaal niks. Tim Klaver

Op vrijdag 1 juni komt het album uit en dat vinden de drie mannen niet alleen maar spannend."Daar ben ik gewoon heel erg trots op", vertelt drummer Danny de Roo (19). "Het is eigenlijk waarmee we ons zelf een stempel willen geven van: dit is wat wij nu kunnen, dit is wat wij nu maken", vertelt zanger Tim Klaver (24). "Het was heel hard werken, maar geweldig om te doen", voegt bassist en broer Stefan de Roo (22) daaraan toe."Ik vind het heel erg een jaren negentig sfeer hebben. Als je in de jaren negentig naar Pearl Jam of de Red Hot Chili Peppers staat te kijken: ik denk dan dat je een beetje hetzelfde idee ervan krijgt.""Het klinkt een beetje raar", vertelt Tim, "maar vooral op een dag dat ik brak ben; als ik dan een gitaar pak, dan krijg ik heel vaak deuntjes in mijn hoofd." De katerige zondagen zijn een inspiratie voor de zanger. "In de meeste gevallen als ik in mijn funk zit, dan komt er vanzelf een beetje een tekst uitrollen.""Iedereen is hier zo nuchter zeg maar", vertelt Danny. "Ik denk dat je dat ook wel terughoort in de muziek. Niet ergens omheen draaien, niet iets mooier maken dan het is. Maar gewoon op z'n Drents. Ik denk dat je dat wel echt terughoort.""Het is echt ons ding", vat Stefan het album samen.