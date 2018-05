Deel dit artikel:











Mei vestigt een warmterecord De maand mei vestigt een warmterecord (foto: Pixabay)

EELDERWOLDE - De maand mei gaat een warmterecord opleveren. Met nog een week te gaan zijn er nu al vijf zomerse dagen geweest in Drenthe, dat zijn dagen met temperaturen boven de 25°C.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag komen in de meimaand normaal drie zomerse dagen voor en schommelt de gemiddelde temperatuur rond de 12°C. Met nog een aantal dagen te gaan ligt de gemiddelde temperatuur nu al boven de 15°C, en de zomerwarmte houdt voorlopig aan.



Oostelijke stroming

De oorzaak van dit zonnige en warme weer komt door een standvastig stromingspatroon waarbij de luchtdruk ten noorden van Nederland hoog is en zich in Zuid-Europa lagedrukgebieden bevinden. Deze drukverdeling zorgt voor een oostelijke luchtaanvoer die onderweg door de zon al flink wordt opgewarmd.



De zon heeft al overuren gemaakt, in totaal zijn er al 220 zonuren gemeten en de komende dagen blijft de zon een hoofdrol spelen. De verwachting is dat dit zonnige en warme lenteweer met middagtemperaturen rond 27°C zeker aanhoudt tot begin juni.



Metingen

Het is sinds de start van de digitale metingen in 1901 niet zo warm geweest in mei, maar zelfs verder terug in de tijd, meer dan 300 jaar, is dit nog nooit gebeurd. Ook al waren die metingen destijds minder nauwkeurig, een afwijking van de gemiddelde temperatuur van meer dan 3°C is ook toen nog nooit voorgekomen.



Na het weekend verandert het weertype wel want de lucht wordt onstabiel van opbouw. Overdag is het dan eerst zonnig met maxima richting de tropische waarde van 30°C, 's middags ontstaan er dan grote stapelwolken en vormen zich geleidelijk enkele onweersbuien met lokaal veel hemelwater in korte tijd. Het wordt dan echt drukkend warm, waarbij het 's nachts nauwelijks afkoelt.