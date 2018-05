Deel dit artikel:











Historische beelden te zien bij Drents Archief tijdens TT-maand Max Biaggi tijdens de TT van 1995 (foto: Drents Archief) De Britse motorcoureur Alan Carter (foto: Drents Archief) Een sponsorteam tijdens de races in 1985 (foto: Drents Archief)

ASSEN - Het Drents Archief in Assen laat komende maand een compilatie zien van beelden van de TT-races in 1985, 1994 en 1995. Het zijn beelden van trainingen en races, onder meer van de zijspannen, de 250cc-motoren en wat toen de koningsklasse was: de 500cc.

Het weer speelt een belangrijke rol in de video's. Zo zie je bijvoorbeeld de regenachtige race van kwartliters in 1995, met de toen 23-jarige Max Biaggi. Hij viert zijn ruime voorsprong met allemaal wheely's, terwijl andere coureurs onderuit gaan in de laatste chicane.



Kevin Schwantz en Mick Doohan

In 1994 brak wereldkampioen Kevin Schwantz zijn pols in de eerste kwalificatietraining bij de 500cc. Op de wedstrijddag leek hij de held van de races te worden, maar de pijn werd hem te veel. Hij eindigde als vijfde. Mick Doohan won de TT dat jaar.



De beelden zijn van 1 juni tot en met 29 juni tijdens openingstijden van het Drents Archief te zien. De film duurt ongeveer veertig minuten en is gratis te zien.