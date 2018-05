Deel dit artikel:











Eis: jaar cel voor brandstichting in azc Hoogeveen Celstraf geëist wegens brandstichting (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie eist tegen een 29-jarige Nigeriaanse vrouw voor brandstichting in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen een celstraf van een jaar. Hiervan zouden acht maanden voorwaardelijk moeten zijn.

De vrouw wordt verweten dat zij brand stichtte in haar kamer op 26 januari dit jaar. Ze zou kleding op een brandende kaars hebben gegooid. De medewerkers konden het vuur op tijd blussen.



De vrouw ontkent. Volgens haar zat ze op haar matras op de grond wasgoed op te vouwen en raakte de was een per ongeluk een brandende kaars die ook op de grond stond. De officier geloofde dit verhaal niet.



De vrouw had de deur van haar kamer op slot gedraaid. De medewerkers haalden haar over om de deur te openen. De bewoonster zou kleding op het vuur hebben geveegd. Ze was in die periode neerslachtig en gebruikte medicijnen. Om die reden werd ze psychisch onderzocht. De deskundigen constateerden bij haar geen psychische afwijkingen.



De vrouw zegt dat ze ondanks alles positief in het leven staat. Ze wil zo snel mogelijk naar haar drie kinderen terug. Die zijn sinds haar aanhouding bij pleeggezinnen ondergebracht. Mocht de rechtbank tot dezelfde straf komen als de eis van het OM, dan komt de vrouw op de dag van de uitspraak, op 7 juni, op vrije voeten.