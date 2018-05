Gele hooibalen voor onderzoek naar kinderkanker

ASSEN - Hooibalen op akkers en velden in Drenthe zijn dit jaar gewikkeld in gele folie. Met de gele hooibalen wordt aandacht gevraagd voor KiKa en het onderzoek naar kinderkanker.

"Twee jaar geleden hadden we een soortgelijke actie met roze folie en dat was een enorm succes", zegt fabrikant van de folie Anton Dedden. "Dat was toen om aandacht te vragen voor borstkanker."Per rol gele wikkelfolie gaat negen euro naar Kika. "Veel gele balen zijn er nog niet te zien, maar de echte hooiperiode komt nu opzetten. Mensen zien nu de gele hooibalen liggen, gaan vragen stellen en dan begint het te lopen. De vorige periode was het in begin ook rustig, maar later was de roze folie niet aan te slepen."Met de roze folie zijn vorige keer ruim 60.000 balen gewikkeld. "We hopen dat dat met geel ook gebeurt", aldus Dedden. "Met een rol wikkelfolie kan een loonwerker vijftien a twintig balen wikkelen. Dus een rekensommetje leert dat het dan al snel om zo'n 25.000 euro gaat."