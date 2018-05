Deel dit artikel:











Eten uit de natuur: wildplukomelet met hondsdraf en dovenetel Wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman (foto: RTV Drenthe/Annelies Hemeltjen) De wildplukomelet (foto:RTV Drenthe/Annelies Hemeltjen)

De natuur zit vol eetbare producten. In ROEG! gaan we samen met wildplukster Leah Groeneweg en natuurkok Tim Horneman in de natuur op zoek naar ingrediënten om daarvan een gerecht te bereiden. Deze keer maken we een wildplukomelet.





Het gerecht wordt gemaakt bij de Hunze. "Het fluitenkruid bloeit weer volop", zegt Horneman terwijl hij de bosuitjes snijdt. Even later maakt hij op een vuurtje de omelet. En het resultaat? "Een echte voorjaarsomelet met kruidige plantjes", concludeert de natuurkok. "Ja het is de smaak van het voorjaar", vult Groeneweg aan.



Wil je het gerecht zelf proberen? Je vindt het recept onder de video.







Ingrediënten

1 bos hondsdraf en witte dovenetel

2 bosuitjes

5 zongedroogde tomaten (in olie)

6 eieren

1 eetl. ghee

peper en zout Bereiding:

Snijd de hondsdraf en dovenetel fijn en de bosuitjes en zongedroogde tomaten in stukjes.



Kluts de eieren in een beslagkom.



Roer de overige ingrediënten, behalve de ghee, erdoor.

Verhit de ghee in een koekenpan en giet het eimengsel er in. Bak op een laag vuurtje tot de bovenkant (bijna) gestold en de onderkant goudbruin is.



Keer de omelet om, eventueel met behulp van een bord. Bak tot ook de andere kant goudbruin is.



