IJdele hoop voor ACV na terugtrekken Jong FC Twente ACV moet zaterdag vol aan de bak om het vege lijf te redden in de Derde divisie (foto: Bennie Boer/ACV)

VOETBAL - Even had ACV de hoop dat door het wegvallen van Jong FC Twente uit de voetbalpiramide de club uit Assen niet meer rechtstreeks kon degraderen. Maar de hoop bleek ijdel. De KNVB verandert niets aan de promotie-/degradatieregeling.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De KNVB kwam vandaag met een statement: "Om tot opvulling van de open plaats in de Derde divisie te komen, spelen de verliezend finalisten van de nacompetitie tussen de Derde divisie zaterdag en Hoofdklassen zaterdag één extra wedstrijd op zaterdag 16 juni voor één plaats in de Derde divisie."



FC Twente trekt, na de degradatie van de hoofdmacht, onder meer uit kostenbesparing terug uit de voetbalpiramide.



Scenario's voor ACV

Dat betekent dus dat ACV nog één plek zal moeten stijgen op de ranglijst. Daarvoor zijn er twee scenario's mogelijk:



1) ACV wint bij Quick Boys en Spijkenisse komt niet verder dan een gelijkspel bij Capelle

2) ACV speelt gelijk tegen Quick Boys en Spijkenisse verliest bij Capelle



Voor de duidelijkheid: Capelle kan zich nog direct veilig spelen bij een zege op Spijkenisse, maar dan mag ONS Sneek niet winnen bij Jong FC Groningen.



Ook eventueel gevolgen voor HZVV

Het vertrek van de Enschedese beloften heeft zodoende ook invloed op de Hoofdklasse. De KNVB meldt: "Om tot opvulling van de open plaats in de Hoofdklasse te komen spelen de drie verliezend finalisten van de nacompetitie tussen Hoofdklasse en Eerste klasse een halve competitie op dinsdag 19 juni, zaterdag 23 juni en dinsdag 26 juni. De winnaar van deze halve competitie plaatst zich voor de Hoofdklasse."



HZVV is inmiddels al zeker van het spelen van de nacompetitie tegen degradatie uit de Hoofdklasse.