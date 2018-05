Directeur Wildlands over tegenvallende bezoekersaantallen: We hebben tijd nodig

EMMEN - De bezoekersaantallen bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen lopen terug. Zo zeer zelfs, dat de gemeente Emmen zich zorgen maakt. Toch ziet de directeur van het park, Frankwin van Beers, de toekomst gunstig in. "De positieve reacties komen binnen."

In 2016, het openingsjaar van Wildlands, passeerden meer dan 1,4 miljoen bezoekers de poortjes. Vorig jaar waren het er een miljoen en dit jaar maakte Wildlands ook een tegenvallende start.Die aantallen zijn te laag om succesvol te zijn, maar Van Beers heeft er wel een verklaring voor: "Het begin van 2018 kende geen zonnige maanden. Daarnaast is de concurrentie heel stevig. Zo zijn er veel evenementen in andere steden. Daardoor blijven we achter qua bezoekers."Toch ziet de directeur een kentering. "Sinds de opening van de achtbaan Tweestryd in maart en de extra beplanting in het park, zien we dat er positieve reacties binnenkomen op beoordelingssite Zoover en Facebook." Als Van Beers naar de huidige weersvoorspelling kijkt, krijgt hij een glimlach. "De betere temperaturen zullen ongetwijfeld voor meer bezoekers zorgen."Van Beers denkt dat Wildlands nog moet groeien. "We zien dat we het in de regio heel goed doen. De naamsbekendheid is groot. Voorbij Amersfoort hebben we best nog wel wat hoop werk te doen. We hebben daar meer tijd voor nodig, maar we moeten wel hard aan de slag. Het is een mooie uitdaging."Wildlands had als doel om in 2017 een volwassen park te worden. Dat is volgens Van Beers grotendeels gelukt. Succesfactoren voor Wildlands waren de komst van de doodshoofdaapjes en de achtbaan. "Maar we blijven in de toekomst investeren. Denk daarbij aan uitbreiding."Ondanks dat Van Beers positief gestemd is, maakt de gemeente Emmen zich wel zorgen . Deze zomer nog wil het van de Wildlands-directie horen hoe de negatieve tendens kan worden doorbroken. De gemeente heeft een financieel belang van 59 miljoen euro. "Emmen is een belangrijke financier voor ons. Dat is dus een hele belangrijke partner en we zitten regelmatig met elkaar om de tafel. We proberen zo transparant mogelijk te zijn. We blijven de gemeente constant informeren."