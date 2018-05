Deel dit artikel:











Staatsbosbeheer ruimt 200 kilo gedumpt afval op in Bunne: 'Een dumper is een stumper' "Het is al de zestiende dumping sinds januari" (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

BUNNE - Henk Denkers van Staatsbosbeheer is het meer dan zat: het vele afval dat in de Drentse natuur wordt gedumpt. "Een dumper is een stumper", vertelt de teleurgestelde boswachter.





"Ik denk dat iemand zijn of haar tuinhuisje heeft opgeruimd en het afval niet naar de stort wilde brengen", vertelt Denkers.



Niet de eerste keer

"Hier in de regio zijn we het afgelopen jaar al zestien keer geconfronteerd met een dumpingen. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst, want we zijn nog niet eens halverwege het jaar", sluit Denkers af. Het afval werd afgelopen weekend door onbekenden gedumpt op een zandweg nabij Bunne. Vanmorgen heeft Staatsbosbeheer de 200 kilo aan huis-tuin-en-keuken vuil opgeruimd."Ik denk dat iemand zijn of haar tuinhuisje heeft opgeruimd en het afval niet naar de stort wilde brengen", vertelt Denkers."Hier in de regio zijn we het afgelopen jaar al zestien keer geconfronteerd met een dumpingen. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst, want we zijn nog niet eens halverwege het jaar", sluit Denkers af.