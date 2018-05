'Dan liever alleen Frederiksoord en Wilhelminaoord op de Werelderfgoedlijst'

FREDERIKSOORD - Zijn Frederiksoord en Wilhelminaoord de enige twee voormalige armenkoloniën die in aanmerking komen voor de Unesco Werelderfgoedstatus? Dan moet de inzet zijn om deze twee dorpen voor te dragen voor deze status.

Dat zeggen de stichtingen Veenhuizen Boeit en Weldadig Oord. Dat zijn twee clubs van ondernemers in de omgeving van Veenhuizen en Frederiksoord. Zowel voorzitter Herman Beerda van Veenhuizen Boeit als Bob Veldman van Weldadig Oord zijn geschrokken van het advies. Dit was niet verwacht.Icomos, het adviesorgaan van Unesco, maakte vorige week bekend dat niet alle voormalige armenkoloniën in Drenthe, Overijssel en België voldoen aan de eisen van Unesco en niet uniek genoeg zijn. Alleen de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn volgens Icomos het waard om een officiële status te krijgen. Zij zijn uniek, er is nog veel uit de tijd van de oprichting te zien en vertellen het verhaal van de armoedebestrijding.Beerda, van Veenhuizen Boeit, is niet van plan om bij de pakken neer te zitten. "Ik vind het jammer. Maar aan de andere kant, het blijft een aantrekkelijk gebied met evenveel historie. We zoeken gewoon wat anders om bij de kop te pakken."Bob Veldman uit Frederiksoord is het met hem eens. "Dit verandert helemaal niets aan onze plannen. We gaan gewoon door. Het blijft belangrijk om dit verhaal door te vertellen en het gebied op de kaart te zetten."Generaal Johannes van den Bosch is in 1818 verantwoordelijk voor de oprichting van de kolonie Frederiksoord. De armoede is enorm in Nederland en hij wil er wat aan doen. Armen uit de steden worden naar Drenthe gestuurd, krijgen een hoeve met wat vee en land en krijgen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen. Kinderen moeten verplicht naar school. Maar als je in die tijd niet slaagt of je niet gedraagt, word je verbannen naar strafkoloniën in Veenhuizen en Ommerschans.Hetzelfde gebeurt in België waar in dorpen als Wortel en Merksplas ook koloniën worden ingericht. Om het erfgoed van generaal Johannes van den Bosch te behouden, werken de armenkoloniën samen om ze op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen. Maar volgens Icomos is alleen in Frederiksoord en Wilheminaoord goed te zien hoe de armenkoloniën er uit hebben gezien.Voor de provincie Drenthe is de domper ook groot. Gedeputeerde Cees Bijl is een lobby begonnen om alsnog een positief advies te krijgen voor alle koloniën. Bijl gaat binnenkort naar Bahrein waar het definitieve besluit wordt genomen over de toekenning van de Unesco Werelderfgoedstatus.Voor Veldman en Beerda staat één ding vast. Alleen al de nominatie heeft de dorpen veel gebracht. Beide dorpen werken ook al samen. En als alleen Frederiksoord en Wilhelminaoord de Unesco status kunnen krijgen, dan moet dat maar."Als deze twee dorpen de status wel kunnen krijgen, dan moet je die kans pakken. Dan moet je niet zeggen alles of niets. Dan doen wij een stapje minder en gaan wij wellicht samen met hun weer andere dingen doen", aldus Beerda.Volgens Veldman profiteren dan nog steeds alle koloniedorpen van de 'uitgeklede' status. "De vlag gaat alsnog uit als de twee dorpen de status krijgen. En ook de anderen zullen daar nog steeds enorm van kunnen profiteren. Wij werken al veel samen en er is geen reden om daarmee te stoppen."