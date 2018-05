Wordt 'fietsversnelling' Matijs Lips beste leraar Nederlands?

BEILEN - Docent Matijs Lips van het Dr. Nassau College in Beilen is genomineerd voor de titel 'Beste leraar Nederlands van 2018'. Afgelopen weekend kreeg Lips te horen dat hij bij de laatste drie finalisten zit.

Het is belangrijk dat je je leerlingen aandacht geeft. Net als dat je planten water moet geven om ze groen te houden. Matijs Lips