Cartoonist Sieger Zuidersma enthousiast over nieuwe Donald Duck Sierger Zuidersma is cartoonist bij Donald Duck (foto: RTV Drenthe) De Donald Duck verschijnt vanaf vandaag in een speciale versie voor blinden en slechtzienden (foto: RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - De Donald Duck verschijnt vanaf vandaag in een speciale versie voor blinden en slechtzienden. Aan de hand van de figuren in reliëf en de tekst in braille zijn de avonturen van 's werelds bekendste eend straks voor iedereen te lezen.

Geschreven door Josien Feitsma

Sierger Zuidersma uit Zuidlaren is cartoonist bij Donald Duck. Hij heeft niet meegewerkt aan deze versie, maar is erg enthousiast. "Het werd tijd, want de Donald Duck is voor iedereen bedoelt. Voor ons is hij heel bekend, maar blinden hebben hem eigenlijk nog nooit 'gezien'".



Beeldtaal

Deze editie voor blinden en slechtzienden is het eerste toegankelijke stripverhaal van Nederland. Daarom heeft het boek ook een speciale handleiding om enkele typische uitdrukkingen in uit stripverhalen te verklaren. "Een donderwolkje boven iemands hoofd als hij boos is of een lampje boven iemands hoofd bij een goed idee bijvoorbeeld, dat soort dingetjes moeten worden uitgelegd, want beeldtaal is anders lastig te begrijpen", legt Zuidersma uit.



Kleur

Het stripverhaal zit in een dikke multomap en is in kleur bedrukt. Al denkt Zuidersma dat dat niet veel uitmaakt. "Je moet het beschouwen als lijntekeningen, alleen maar in zwart-wit. Blinden kunnen geen kleur voelen, alleen maar de lijntjes. Daar moet je als maker rekening mee houden."



Wennen

Ook denkt Zuidersma dat de verhaallijn iets versimpeld is om de nieuwe lezers aan het markante figuur te laten wennen. "Het boek bestaat vooral uit kleine grapjes. Ik denk dat het is om ze even te laten wennen. Om ze nou direct een heel dik avontuur met buitenaardse wezens te geven, dat is misschien net even te gek."



Zuidersma hoopt dat er meer verhalen van Disney met braille en reliëf zullen volgen.