Terra beleeft wereldprimeur met tractorsimulatoren

MEPPEL - Terra MBO in Meppel heeft een wereldprimeur: één van de vier nieuwe tractorsimulatoren van Terra worden sinds vandaag in gebruik genomen. Gedeputeerde Cees Bijl mocht als eerste een ritje maken in de simulator.

De simulatoren staan op de Terra-vestigingen in Meppel, Emmen, Groningen en Winschoten en zijn tot stand gekomen na een intensief samenwerkingstraject tussen Terra, New Holland en 3iSIM."We zijn heel erg trots op deze wereldprimeur bij Terra", zegt Terra-regiodirecteur Meindert Jan Oostland. Hij geeft aan dat het project hiermee niet stopt. "De technologische ontwikkelingen in de landbouwsector gaan door, met onder andere de tractorsimulator gaat Terra hierin mee. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en de overheid."Als enige in de wereld beschikt Terra over de innovatieve tractorsimulatoren. De simulatoren maken deel uit van de Terra Rijschool, waar studenten hun zogeheten T-rijbewijs kunnen halen. In de simulator worden praktijksituaties zeer realistisch nagebootst en er kan meteen geoefend worden met gewenste verkeerssituaties.De situaties zijn toegespitst op de individuele student: het lesaanbod wordt afgestemd op het instapniveau, de vaardigheden en het leertempo van de student. Door het trainen in de tractorsimulator zullen daardoor minder praktijklessen nodig zijn. "Dit betekent een veiliger, voordeliger en milieubewuster lesprogramma. Met een T-rijbewijs zijn studenten in staat om stage te lopen bij bedrijven en organisaties waarbij ze met de tractor de openbare weg op moeten", aldus Terra.