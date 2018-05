Personeel van Treant gaat actievoeren

BORGER - Personeelsleden van de Treant Zorggroep gaan vanaf begin volgende maand actievoeren in de drie ziekenhuizen. Dat is vanavond besloten tijdens een bijeenkomst met de vakbonden in Borger, waar zo’n honderd mensen op af kwamen.

Hoe de acties er precies uit gaan zien wil Harma Schrage van vakbond FNV Zorg & Welzijn niet zeggen. "We willen Treant niet op voorhand wijzer maken, maar het zullen wel acties zijn die gelijktijdig in de drie ziekenhuizen plaats hebben. Het worden wel acties waar de patiënt geen last van zal hebben."De onvrede onder het personeel van Treant lijkt met de dag te groeien. Volgens personeelsleden is er nog veel onduidelijkheid over het schrappen van de honderd banen in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Ook weten de werknemers niet wat de door de Raad van Bestuur voorgestelde verplaatsing van acute kindergeneeskunde en verloskunde naar Emmen voor hen zal betekenen."We geloven niet dat er in Emmen werk is voor alle collega’s die daar nu mee bezig zijn", aldus een werkneemster.De in Borger aanwezig personeelsleden van Treant durfden na afloop van de bijeenkomst niet voor de microfoon of camera hun gevoelens te uiten. "Je mag wel spreken van een angstcultuur", is de conclusie van Hillebrandt Aardema van vakbond CNV.Personeelsleden vertellen ook dat ze door leidinggevenden van Treant worden aangesproken op het delen van berichten over Treant op bijvoorbeeld Facebook. "Daar zijn meerdere collega’s voor op het matje geroepen, terwijl mensen gewoon hun verhaal kwijt willen", zegt een vrouw.De vier vakbonden die de bijeenkomst in Borger hadden georganiseerd willen op korte termijn opnieuw met de Raad van Bestuur van Treant in gesprek. "De mensen willen duidelijkheid en willen serieus genomen worden", aldus Schrage.Aardema wil ook met de leiding van Treant in gesprek over de angstcultuur. "Het blijkt ook steeds meer dat personeelsleden Treant de rug toekeren, ze hebben er gewoon geen zin meer in om voor zo’n bedrijf te werken."