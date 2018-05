OM eist werkstraffen voor uit de hand gelopen ruzie

ASSEN - Voor het mishandelen van een 47-jarige Afghaanse man is tegen een 44-jarige man uit Zuidwolde een werkstraf van 120 uur (waarvan 40 uur voorwaardelijk) geëist. Poging zware mishandeling achtte de officier van justitie bewezen.

De 44-jarige man kreeg daarbij hulp van zijn 39-jarige vriendin. Die zou wat betreft het OM een werkstraf van tachtig uur moeten uitvoeren. Zij zou het slachtoffer tegen het hoofd hebben getrapt.Het slachtoffer woonde vorig jaar in juli in Zuidwolde toen hij werd aangevallen. Er werd gefluisterd dat de buitenlandse man jonge meisjes lastigviel. Dit is echter nooit bewezen. Op de avond van 2 juli klopten jongens van 15 en 17 jaar op de ramen van de woning van de Afghaanse man. Die kwam zijn huis uit en een woordenwisseling volgde. De jongens keerden naar hun ouders om verslag te doen van dit gebeuren.Dit was voor de 44-jarige Zuidwoldiger de reden om verhaal te halen. De woordenwisseling mondde uit in een handgemeen. De 47-jarige zou daarbij met een mes hebben gezwaaid. Hij raakte de 15-jarige jongen die zijn vader te hulp schoot. De jongen raakte gewond aan zijn oor en riep de hulp in van zijn 39-jarige moeder. Zij koerste eveneens naar de woning van de Afghaan en schopte de man tegen het hoofd. Ze kan zich van het schoppen niets herinneren, zei ze tegen de rechter.Het tweetal kreeg ook nog hulp van een 47-jarig familielid die van de woning een raam insloeg. Hij zou hiervoor dertig uur moeten werken. De officier eiste ook een werkstraf van 100 uur voor het slachtoffer voor poging zware mishandeling. De man haalde uit met het mes op het moment dat zijn belager rechtsomkeert maakte. Hij raakte toevallig de zoon die tussen hen sprong. Dit is geen noodweer, zei de officier.De officier vermoedde dat de aanvallers racistische motieven had. Tijdens het onderzoek kwamen WhatsApp-berichten naar voren waarin werd gesproken over 'de zwarte joekel' en 'de vieze buitenlander'. De 47-jarige woont inmiddels in Hoogeveen. De verdediging vindt dat het OM een verkeerd beeld van de verdachten schetst. Advocaat Ingrid Weijers: "Dit zijn bezorgde ouders die hun kinderen wilden beschermen. Dit ging destijds gepaard met grote emoties."Naast de werkstraffen eiste de officier een schadevergoeding van 2100 euro voor de inmiddels Hoogevener. De 15- en 17-jarige jongens staan in juni voor de kinderrechter.De rechtbank doet 7 juni uitspraak.