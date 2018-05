Deel dit artikel:











Elma de Vries in laatste seizoen naar WK skeeleren (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SKEELEREN - Elma de Vries uit Meppel is in haar laatste seizoen op skeelers geselecteerd voor het WK in eigen land. Bondscoach Frank Fiers heeft haar aangewezen voor de marathon.

Geschreven door Karin Mulder

Afgelopen winter nam De Vries al afscheid van het marathonschaatsen. Maar het WK skeeleren in Heerde en Arnhem stond nog hoog op haar verlanglijstje.



Berga en Kwant

Remon Kwant uit Koekange vertegenwoordigt ons land op het pistetournooi. En Ingmar Berga uit Hoogeveen, die net op tijd hersteld is van een knieblessure, mag starten op de marathon.



Het WK skeeleren in Heerde en Arnhem duurt van 1 tot en met 8 juli.