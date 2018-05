Treant wil in gesprek met bonden

ASSEN - De raad van bestuur van Treant wil op korte termijn in gesprek met de vier vakbonden die vandaag aankondigden in actie te willen komen. De bonden vinden dat er nog veel onduidelijkheid is over de plannen van Treant en hadden eerder vanavond aangekondigd daarom actie te willen voeren.

Treant Zorggroep zit al een tijd in zwaar weer en wil door diverse ingrepen weer financieel gezond worden. Het bestuur van de zorgverlener wil de klinische afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal sluiten en de zorg in Emmen concentreren Treant geeft aan dat de voorgenomen sluiting van de klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde nodig is. "We staan met de rug tegen de muur", vertelt bestuursvoorzitter Carla van der Wiel. "We hebben simpelweg te weinig kinderartsen. We willen snel duidelijkheid geven, maar zorgvuldigheid gaat echt voor snelheid. Het gaat bovendien om een voorgenomen besluit, ook de ondernemingsraad en cliëntenraad buigen zich er nog over", aldus Van der Wiel."We begrijpen heel goed dat medewerkers zich zorgen maken. Het feit dat zo’n honderd van de ruim 6.500 medewerkers actie wil voeren laat dat ook zien. Graag gaan we opnieuw met de bonden in gesprek over de mogelijke gevolgen van de maatregelen die we moeten nemen om het hoofd boven water te houden."Bij monde van de CNV geven de bonden aan een angstcultuur te constateren bij Treant. Van de Wiel: "Die term hoor ik al sinds ik bij Treant werk, ik kijk er genuanceerder tegenaan. Wel zullen we moeten accepteren dat er zaken moeten veranderen om de zorg voor onze regio te kunnen behouden. Nietsdoen en moeilijke besluiten uitstellen is geen optie. Net als de bonden vind ik dat iedereen serieus genomen moet worden en iedere mening telt."