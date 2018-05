Jade Zorggroep in financieel zwaar weer

GEEUWENBRUG - Zorggroep Jade zit in grote financiële problemen. De opvang van 140 alleenstaande minderjarige vreemdelingen raakt ze eind dit jaar kwijt. Dat is de helft van haar werk en ook de helft van de omzet. Er dreigt een faillissement.

Naast woongroepen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv), vangt Jade ook jonge asielzoekers op die slachtoffer zijn van mensenhandel, waaronder in Vries. En ze regelt als Jade College asielonderwijs, ondermeer in Assen. Deze bedrijfsonderdelen van Jade zijn nu ook in gevaar.Directeur Jan Bollen zegt 'er alles aan te doen om de zaak te redden'. “Maar de situatie is zeer zorgelijk. De basis onder onze organisatie wordt de helft kleiner en dus wankel", verklaart hij. "Maar alles wat ik er verder nog over zeg kan de boel verstoren. Wij nemen in elk geval onze verantwoordelijkheid en zijn juridisch druk bezig de boel aan te vechten."Bollen doelt op een kort geding dat Jade heeft aangespannen tegen de Stichting Nidos, die Jade buiten de deur wil zetten. Nidos heeft wettelijk de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ons land binnenkomen. De opvang en zorg besteedt Nidos uit aan organisaties in de regio, zoals Jade. De duur van de contracten zijn drie jaar. Jade zat daar volgens Bollen altijd bij, tot nu.Van de in totaal vijftien inschrijvers voor deze aanbesteding, zijn negen organisaties afgevallen, waaronder Jade. "Geheel onverwacht", zegt Bollen. "Als Jade regelen wij sinds 2002 in Drenthe de opvang van jonge vluchtelingen. We gingen weer voor verlenging van ons contract, dat 1 januari 2019 afloopt. Maar zonder goede motivering, wijzen ze ons af. We hebben al geprotesteerd, maar dat helpt niet. Daarom gaan we nu juridisch de boel aanvechten”, zegt Bollen. "En 6 juli staan we voor de rechter." Ook drie andere organisaties voeren een kort geding tegen Nidos.Jade runt in het Noorden en Flevoland kleinschalige woonvormen voor minderjarige asielzoekers. Op dit moment wonen er 140 amv's op locaties in Assen, Groningen, Leeuwarden, Uithuizen, Beetsterzwaag, Almere en Lelystad. Bij de zorggroep werkt honderd man personeel. Daaronder is nu grote onrust en onzekerheid over het nieuws van de misgelopen aanbesteding.Ondertussen doet Jade er alles aan om de boel financieel overeind te houden, door kosten te schrappen. Het gebouwencomplex in Geeuwenbrug waar ze kantoor houdt, gaat in de verkoop. Volgens Bollen staat het terrein waar ooit een jeugdinternaat zat en later het azc Geeuwenbrug, grotendeels leeg.Voor de ozb is het pand op 2,3 miljoen euro waarde gezet, maar dat gaat de zorggroep er nooit voor krijgen. “Natuurlijk geeft verkoop ons lucht, want dan zitten de centen in elk geval niet in stenen, maar je lost daarmee het hele probleem niet eventjes op”, aldus Bollen.Mocht Jade omvallen, dan verliest de gemeente Midden-Drenthe ook een fors geldbedrag. Die heeft nog 1,2 miljoen euro tegoed. Dat geld is destijds door de gemeente voorgeschoten aan Jade, om onderwijs op te zetten voor de asiellocatie in Oranje. Acht ton daarvan moet Jade nog van het rijk krijgen.Volgens Jade-bestuurder Bollen is hij met Midden-Drenthe ook druk in gesprek, over dit geldbedrag.Vorig jaar sloot Bollen nog een overeenkomst met toenmalig burgemeester Ton Baas, over een terugbetalingsregeling. Toen was de schuld van Jade aan Midden-Drenthe nog 1,7 miljoen euro. "Nu staat er nog 1,2 miljoen open, en daar overleggen we momenteel over", zegt Bollen.Politiek Midden-Drenthe kwam met een motie van treurnis over deze kwestie, omdat het college zomaar geld had voorgeschoten aan Jade voor het asielonderwijs in Oranje en er te makkelijk vanuit ging dat het geld wel terug zou komen.