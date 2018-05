Friese schoolkinderen vinden granaat in Westerbork

WESTERBORK - Schoolkinderen van CBS De Gearing uit het Friese Ee hebben tijdens een spelletje levend stratego in Westerbork een handgranaat gevonden.

De kinderen uit groep 7 en 8 zijn op schoolkamp in Westerbork, waar ze elk jaar in het bos spelen. Woensdagavond kwam een van de leerlingen bij de meester dat hij een bom had gevonden, meldt Omrop Fryslân.Directeur Onno Bouma van De Gearing: "De meester dacht nog even dat het om een zogenaamde bom uit het spel ging, maar al snel bleek dat de leerling een echte granaat bedoelde. Gelukkig heeft hij hem laten liggen."De leiding heeft de kinderen meegenomen naar de kampeerboerderij en daar is de politie ingelicht. Die heeft daarna de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld. De school heeft donderdagmorgen meteen de ouders van de kinderen op de hoogte gesteld.Volgens Bouma is de recherche 's avonds laat nog bij de kinderen geweest, om uit te leggen wat er nu verder zal gebeuren. "Wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat de leerling en de leiding zo adequaat hebben gehandeld en dat het goed is afgelopen. Wij vinden het mooi dat de politie de moeite heeft genomen, om nog even bij de kinderen langs te gaan."