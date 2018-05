Deel dit artikel:











Drenthe wil Chinese toeristen lokken: 'Nederland is meer dan Amsterdam en Giethoorn' Komen straks meer Chinezen naar Drenthe? (foto: Marcel van Hoorn/ANP)

ASSEN - Chinese touroperators zijn vanaf vanmiddag een week lang in Drenthe, op uitnodiging van de provincie.

Met het bezoek wil Drenthe de toeristische mogelijkheden bij deze touroperators onder de aandacht brengen, in de hoop dat ze de provincie gaan aanbieden aan hun klanten.



Beste van Drenthe

"Er zijn heel veel Chinezen, die Europa goed weten te vinden. Komende week laten we het beste van de provincie zien", vertelt gedeputeerde Henk Brink.



"Tussen de tien en vijftien touroperators komen vanmiddag aan op Eelde. De commissaris heet ze welkom. Een week lang trekken we met ze langs de mooie locaties in Drenthe. Onder die locaties zijn onder meer het Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Hunebedmuseum en het Klompenmuseum.



Belangstelling

De provincie draait voor de kosten op. "Wat ons betreft is het een soort acquisitie. We doen het samen met Marketing Drenthe. Wij nodigen de Chinezen hier uit. Een ding weet je zeker: als je niets doet, komen ze ook niet." Volgens Brink is er vanuit de landelijke pers veel belangstelling voor het bezoek van de Chinese delegatie. "Dus ik denk dat we nog weleens in het nieuws zullen zijn de komende week."



"Het is voor mij een succes als een aantal touroperators zegt: 'dit is een interessante markt'. Nederland is meer dan Giethoorn en Amsterdam", aldus Brink. Hij hoopt dan ook dat er straks meer Chinese toeristen naar onze provincie komen.