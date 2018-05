Deel dit artikel:











Medewerkers ombouwteam bouwmarkt M/V

Voor het ombouwen van diverse bouwmarkten in de regio Assen/Emmen zoeken wij een aantal fulltimers.

Je gaat het assortiment van de oude winkel verwijderen, stellingen verplaatsen en opnieuw inrichten met het assortiment van de nieuwe bouwmarkt.



In eerste instantie voor 1 jaar, maar bij gebleken geschiktheid is het mogelijk om verlenging te krijgen als verkoper in de nieuwe bouwmarkt.



Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.



Toelichting dienstverband: Bereid om elders in het land ingezet te worden en indien nodig te overnachten in een hotel.



De werklocatie is EMMEN/ASSEN en regio.



Eisen:

• Fysiek werk aankunnen;

• Zelfstandig kunnen werken;

• Taakgerichte instelling en geen 9-5 mentaliteit;

• Energie krijgen van deadlines en tijdsdruk;

• Handig zijn met gereedschappen en affiniteit hebben met klussen;

• Ervaring met winkelinrichting is een pré;

• In bezit van rijbewijs en auto



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en korte motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature: 2120518