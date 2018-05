Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 25 mei Het Losa-gebouw in Emmer-Compascuum staat op het punt gesloopt te worden... (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van vrijdag 25 mei gaat het over het Losa-gebouw in Emmer-Compascuum dat op het punt staat gesloopt te worden.

Verder aandacht voor op handen zijnde acties bij het personeel van Zorggroep Treant en kinderen uit Grolloo die les krijgen in de blues.