Stelling: Ik ben zuinig op mijn persoonsgegevens

ASSEN - De nieuwe privacywet gaat vandaag in. Oftewel : de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De nieuwe wet is strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Hij geeft mensen meer zeggenschap over hun gegevens. En bedrijven moeten zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die ze van mensen hebben. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen.Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet.Onder de nieuwe regels mogen mensen hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Als mensen er met de organisatie niet uitkomen, kunnen ze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.