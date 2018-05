Huisartsen in Hoogeveen boos op Treant

HOOGEVEEN - Huisartsen in Hoogeveen zijn boos op zorggroep Treant vanwege het sluiten van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda: "Het is voor ons onacceptabel", zegt huisarts Johan Minderhoud.

De huisartsen hebben vandaag een brief verstuurd aan de Raad van Bestuur van Treant. Daarin geven ze hun mening over de sluiting van de afdelingen: "Je mist in Hoogeveen iets heel belangrijks, namelijk zorg voor een kwetsbare moeder en kind", aldus Minderhoud. "Het ziekenhuis draaide uitstekend, maar we zien dat er steeds meer stukjes weg gaan. We zijn bang dat de rest van het ziekenhuis ook verdwijnt."Minderhoud is bang dat de andere afdelingen ook sluiten en dat het ziekenhuis niet meer kan voorzien in goede zorg. Dat schrijft de huisartsengroep ook in de brief aan de Raad van Bestuur: "Er zijn ook plannen om andere onderdelen te 'concentreren' (voor Treant betekent dit 'alles naar Emmen halen'); genoemd worden oncologie, maag- darm- en leverbehandelingen en de spoedeisende hulp. Door uw beleid zijn er al diverse, goede specialisten vertrokken en is het moeilijk nieuwe aan te trekken."De huisartsen geven aan dat dit een verslechtering van de zorg voor Hoogeveense patiënten betekent, maar ook een groot verlies van 'klanten' voor Treant.De huisartsen zijn niet tegen gespecialiseerde behandelingen op een centraal punt, "maar je houdt zo niks over in Hoogeveen. De kwaliteit van zorg gaat alleen maar achteruit."Minderhoud is ook bang dat zorg niet op tijd zal komen voor spoedgevallen. "Een essentieel deel van de basiszorg wordt uit het ziekenhuis weggehaald. Wat als we een keer niet op tijd kunnen zijn? Normaal was het ziekenhuis gewoon om de hoek."De huisartsen ondersteunen het standpunt dat de verloskundigen al innamen: "Wanneer deze zorg niet meer in Hoogeveen geleverd wordt, zal een groot deel van de Hoogeveense patiënten kiezen voor de Isala-kliniek of het Wilhelminaziekenhuis." De huisartsengroep in Hoogeveen gaat met deze organisaties in gesprek om te kijken wat zij voor de Hoogeveense patiënten kunnen betekenen.