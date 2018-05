Deel dit artikel:











Ten Darperschoele in Wapse viert het 225-jarig bestaan De leerlingen zitten in de bus naar Wildlands (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Ouders zwaaien de bus uit (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

WAPSE - Het kan verkeren.Twee jaar geleden hing het voortbestaan van de Ten Darperschoele in Wapse nog aan een zijden draadje. De school had te weinig leerlingen en dreigde te moeten sluiten.

Maar dankzij samenwerking met een school in Diever bestaat de school nog steeds. En vandaag en morgen vieren ze het 225-jarig bestaan. Morgen is er een reünie met driehonderd mensen. Vandaag vieren de leerlingen een feestje.



"We gaan vandaag naar Wildlands in Emmen", zegt directeur Margreet Langen. "Als een soort extra schoolreisje voor alle leerlingen en de rest van de school. We hebben 45 leerlingen dus die passen mooi in één bus."



Hoe het onderwijs er 225 jaar geleden uitzag is onbekend, maar tegenwoordig gaat de Ten Darperschoele met zijn tijd mee.



We zijn mooi, nieuw onderwijs aan het maken", vertelt directeur Langen. "We hebben tegenwoordig groep 1 tot en met 8 door elkaar en ieder kind krijgt les op zijn eigen persoonlijk niveau. We proberen passend onderwijs voor de kinderen te ontwerpen, ook om toekomstbestendig te zijn."



"We zijn na de voorjaarsvakantie met dit concept gestart. En we ontwikkelen het samen met de ouders. Dat vinden we heel belangrijk."