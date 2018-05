Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: in de Eredivisie hoort geen kunstgras Groeten uit Grolloo: In de Eredivisie hoort geen kunstgras (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het nog één keer over de promotie van FC Emmen.

Derksen heeft genoten van de promotie en het feest van FC Emmen, maar vindt wel dat de club nu weer terug moet keren naar de realiteit. Dat de club in de Eredivisie op kunstgras gaat voetballen vindt 'de snor' een afgang. Derksen begrijpt dat financiële oorzaken er aan ten grondslag liggen, maar: "Er zijn in Drenthe genoeg bedrijven die prachtig gras produceren en één van die bedrijven zal toch sponsor van Emmen moeten worden, met een prachtig grasveld."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.