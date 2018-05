Deel dit artikel:











Danseressen Turnvereniging Coevorden op zoek naar sponsors WK Power Dance Squad zoekt sponsors (foto: Sanne Groen)

SHOWDANCE - De tien danseressen van de Power Dance Squad van Turnvereniging Coevorden zijn samen met trainster Ria de Jong op zoek naar sponsors. In het Pinksterweekend werden zij op het EK in Bottrop vierde. En dat betekent dat zij zich rechtstreeks geplaatst hebben voor het WK dat volgend jaar in Amerika is.

Na de huldiging hadden ze zelf eerst niks door. "Er zat een papiertje bij het juryrapport met de mededeling: gefeliciteerd, jullie zijn geselecteerd voor het WK", laat Charell Koel weten. "Als klein meisje was mijn droom om naar het WK te gaan. Maar toen ik moest stoppen met turnen dacht ik dat gaat hem nooit meer worden. Maar nu sta ik straks met m'n dansteam. Dat is echt zo gaaf ", vult Sanne Groen aan.



Turn- of springachtergrond

Ria de Jong is het brein achter de Power Dance Squad en niet weg te denken bij TVC. Ze traint turnsters, springers maar ook de dansers. De Power Dance Squad bestaat uit tien vrouwen in de leeftijd van 15 tot 34 jaar. Allemaal hebben ze een turnachtergrond of maken ze deel uit van de springgroep. Ze werden door De Jong speciaal geselecteerd voor de dansgroep.



Net als turnen is dansen ook een jurysport. "Er wordt onder meer gekeken naar gelijkheid, muziek, moeilijkheid, choreografrie", aldus De Jong. "Wij moeten het hebben van onze kracht en onze spronge onze mooie choreografie en mooie kleding."



'Geen geld voor WK'

Maar ondanks dat TVC een bloeiende vereniging met zo'n 450 leden is, ligt er niet zomaar zak geld klaar voor het wereldkampioenschap dat volgend jaar in Amerika is. "Wij moeten alles zelf betalen. Dus ik hoop dat we genoeg geld bij elkaar kunnen krijgen om ook echt te gaan", licht Koel toe.



Naast het succes van de dansers gaat er ook een springgroep van TVC in oktober naar het Europees Kampioenschap Teamgym in Lissabon.