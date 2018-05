Deel dit artikel:











Man uit Roden aangehouden voor productie drugs De vaten met chemicaliën (foto: Politie Noord-Nederland)

ZUIDBROEK - Een 52-jarige man uit Roden en een 47-jarige man uit Groningen zijn gistermiddag aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs.

De aanhouding van de mannen vond plaats in een loods aan de Dokstraat in het Groningse Zuidbroek. Bij de loods stond een bestelbus geparkeerd, waarin chemicaliën zaten die geschikt zijn om synthetische drugs te produceren.



In het pand werd ook nog een hennepkwekerij gevonden. De hennep was al geoogst, alleen de apparatuur was nog aanwezig.



De twee verdachten bleken bij onderzoek op het bureau duizenden euro's aan contanten bij zich te hebben. De politie heeft het geld in beslag genomen, omdat het vermoedelijk was verdiend met criminele activiteiten.