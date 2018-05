Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 27 mei 2018

Kelly Willis was nog maar zestien toen ze haar eerste singletje opnam. Drummer Mas Palermo was dermate onder de indruk dat hij haar opnam in zijn band. In 1990 verscheen haar eerste album Well Travelled love. Het succes kwam snel. Ze zong een liedje in de film Thelma and Louise en een duet met Dwight Yoakam. Er volgden nog twee succesvolle albums op MCA. In 2003 ontmoette ze producer/zanger Bruce Robinson. Hij produceerde haar volgende albums en dus ook haar laatste Back being blue.