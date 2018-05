Deel dit artikel:











'We willen de rechtspositie van jongeren in Emmen verbeteren' Renda Blok en Wesley Tabak van de nieuwe stichting (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) "Vaak is de drempel voor jongeren hoog om advies in te winnen over hun rechten" (foto: RTVDrenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - Jongeren komen nog te weinig op voor hun rechten. Dat vindt stichting Jeugd Juridisch Advies Bureau uit Emmen. De stichting is net opgericht en heeft als doel om de rechtspositie van jongeren te versterken.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Vaak is de drempel voor jongeren hoog", zegt voorzitter Renda Blok. "Dat er een soort stigma rust op juristen, dat het allemaal spannend is. Soms weten jongeren niet eens wat hun rechten zijn."



'Relaxed'

Blok runt de stichting samen met penningmeester Wesley Tabak en secretaris Frank Arling. Jongeren kunnen bij jongerenontmoetingsplek Jimmy's aan de Baander in Emmen terecht.



"We kregen verschillende signalen vanuit onze vriendenkring of hier bij Jimmy's, dat de drempel toch best hoog is om juridische hulp te zoeken", vervolgt Blok. "Wij willen gewoon relaxed met elkaar in gesprek gaan en rustig gaan zitten met diegene die een vraag heeft."



'Zijn geen advocaten'

De stichting is een non-profitorganisatie en richt zich op jongeren tussen de 12 en 27 jaar oud. "Maar dat betekent niet dat als je 11 jaar bent en 9 maanden, dat je geen hulp krijgt. Dit is een richtlijn, er zit wel speling in."



Mochten bepaalde zaken tot een rechtsgang leiden, dan verwijzen Blok en Tabak, die het juridisch advies op zich nemen door. "We gaan zo ver mogelijk mee, maar we zijn geen advocaten."



'Jongeren hebben zich al gemeld'

Animo voor de stichting is er al wel. "Er zijn hier voordat we begonnen zijn, al negen jongeren geweest met een vraag die we hebben kunnen helpen", zegt Tabak.



Het hoeven geen zware, complexe onderwerpen te zijn. "We hadden iemand die een uitkering aan moest vragen, maar ook bijvoorbeeld iemand die advies nodig had bij het oprichten van een vereniging", aldus de secretaris.



Giften en subsidies

De stichting is afhankelijk van giften en subsidies om de boel draaiende te houden. Ook wordt samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties in de gemeente.



Volgende week woensdag wordt de stichting geopend bij Jimmy's en gaat daarna van start. "We hebben er ontzettend veel zin in en kunnen niet wachten."