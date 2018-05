Deel dit artikel:











Quick Boys - ACV [afgelopen] doelpunt-acv

WEDSTRIJD VAN DE WEEK - In de Wedstrijd van de Week volgen we vandaag ACV. Voor de club uit Assen is het D-Day.





Volg de wedstrijd live hieronder. Het commentaar bij de wedstrijd krijgt u van Niels Dijkhuizen. ACV neemt het in Katwijk op tegen het Quick Boys van Gert Aandewiel en Dirk Kuijt. De Assenaren mogen niet verliezen om nog kans te maken op een langer verblijf in de derde divisie. Daarbij is ACV ook nog eens afhankelijk van de wedstrijd tussen Spijkenisse en Capelle Volg de wedstrijd live hieronder. Het commentaar bij de wedstrijd krijgt u van Niels Dijkhuizen.