Fietsmaten Lindeman en Atzori herenigd in Giro Fietsmaten Lindeman en Atzori herenigd in Giro (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - De één fietst al vier jaar in de kleuren van LottoNL-Jumbo, de ander trad vorig jaar in dienst als mechanieker van de ploeg. De carrières van Bert-Jan Lindeman (28) en Umberto Atzori (30) liepen lang synchroon, maar uiteindelijk ging toch ieder z'n eigen weg.

Geschreven door Karin Mulder

Ze kennen elkaar nu al meer dan vijftien jaar uit het Drentse wielerpeloton. Lindeman komt uit Assen, Atzori woonde jarenlang in Zorgvlied. Tijdens de Giro zijn ze weer collega's.



"Ik ken Umberto al vanaf z'n twaalfde. Het is wel extra speciaal. In de tijd als nieuwelingen en junioren zijn we met het district altijd samen op pad geweest. En dan kom je bij de beloftes. Dan ga je veel met elkaar om en ga je samen trainen en wedstrijden rijden. En dan kom je elkaar hier weer tegen. Dat is wel heel gaaf", zegt Lindeman.



Lange dagen

Atzori verzorgt de fietsen van de ploeg. Steekt onderweg wielen en staat de renners bij met bidons en eten. Al met al zijn het lange dagen voor de mechanieker. "Zeker als je lange verplaatsingen hebt. Het is vaak genoeg voorgekomen dat we pas om elf uur 's avonds aan het eten zaten en dat de dag ook 's morgens om half acht begint. Maar je ziet wat van de wereld en je maakt nog eens wat mee. Dus op zich is het leuk."



Kippenvel

Zo zat Atzori achterin de ploegleidersauto van Addy Engels toen Enrico Battaglin de vijfde etappe wist te winnen. Het zorgde voor kippenvel op de armen van Lindeman. De mannen zoeken elkaar soms bewust op in de Giro.



"Ik vraag altijd wel hoe het gaat en of alles een beetje in orde is en natuurlijk of z'n fiets goed is, want dat is natuurlijk het belangrijkste nu. Maar verder praten we ook wel eens over andere dingen dan fietsen. Dat is soms ook wel eens fijn"



Tikkeltje jaloers

Met Lindeman gaat het goed in zijn zesde grote ronde. Hij rijdt in dienst van kopman George Bennett. De Australiër staat net buiten de top tien. Maar de 28-jarige Drent haalt er voldoening uit om Bennett te beschermen.



En Atzori kijkt af en toe heus met een jaloers oog opzij. "Tuurlijk. Ik had wel gewild, wat hij nu heeft. Uiteindelijk zit ik ook in die ploeg, maar in een andere functie. Dus ik heb het een beetje bereikt. Maar niet helemaal zoals ik gewild had", belsuit Atzori.