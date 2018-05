Hotel de Jonge 2.0 open na TT

ASSEN - Het vernieuwde Hotel de Jonge in Assen gaat pas open na de TT-races. De verbouwing van het hotel en restaurant ligt meer dan acht weken achter op schema.

"Het is een behoorlijk ingrijpende verbouwing. Het is een oud pand. Er zat aardig wat asbest in en daarna moest de constructie worden aangepast. Dus ja, als je het echt goed klaar wilt hebben dan zit je tegen de vakantieperiode aan", zegt directeur Rob Riper van Hotel de Jonge.Directeur Rob Riper is vorig jaar begonnen bij het karakteristieke hotel in de Asser binnenstad en zag al snel dat er iets moest veranderen. Riper begon met het sluiten van de cafés The Beefeater, Feestcafé en Club11. Vervolgens pakte hij de hotelkamers en het restaurant aan."Het was een oubollig hotel met een gedateerd restaurant en er moest echt iets gebeuren", aldus Riper.Het hotel moet meer trendy worden en het restaurant krijgt een moderne, mediterrane uitstraling. De oude luchtbrug tussen The Beefeater en Hotel de Jonge zal verdwijnen. Riper hoopt begin augustus open te gaan."Dan is het 'Hotel de Jonge 2.0' en kunnen we minimaal de eerste dertig jaar verder. Dan staat hier weer een goed product wat bij Assen hoort", zegt Riper.