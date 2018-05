Deel dit artikel:











Cel voor hennepteelt in statige villa in Dwingeloo Cel voor hennepteelt (foto: Pixabay.)

DWINGELOO - Een 39-jarige man zonder vast woonadres moet voor het kweken van hennep zes maanden de cel in. Hij kweekte begin 2016 hennep in een statig landhuis in Dwingeloo.

De man huurde dat landhuis aan de Westeinde in Dwingeloo. Hij woonde daar niet. Het pand was voor hem alleen maar een ruimte om te kweken. De politie onderzocht de markante villa en ontdekte in verschillende vertrekken bijna 400 plantjes.



Eerder geoogst

In de aangrenzende schuur lagen nog eens 300 potten met wortelresten. Er was kennelijk eerder geoogst. De man zei tegen de rechters dat hij zijn woning in Dwingeloo uitbesteedde. Hij zat zelf in de cel voor een ander vergrijp. Hij verhuurde het pand daarom.



Ongeloof

De man wist niets van een kwekerij. De rechter geloofde hem niet. De man zat destijds twee weken in de cel. De kwekerij leek al langer in werking te zijn. Bovendien stond de auto van de man bij het pand.



Chinezen?

De man hield vol dat hij het pand verhuurde aan Chinezen. Hiervan kon hij geen gegevens overleggen. Naast de celstraf moet de man alle illegale verdiensten van 56.000 euro aan de staat terugbetalen.



Ook moet hij het elektriciteitsbedrijf een schadevergoeding van 3000 euro betalen, omdat hij de stroom voor de plantage stal. De pandeigenaar kan een schadebedrag van 5000 euro tegemoet zien voor de geleden schade in het pand.