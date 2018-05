Treant baalt van brief boze Hoogeveense huisartsen

HOOGEVEEN - De Treant Zorggroep is verontwaardigd over de brief die een groep Hoogeveense huisartsen heeft gestuurd naar de raad van bestuur van de zorggroep.

De huisartsen stuurden de boze brief vanwege het sluiten van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda. Ze zijn bang dat ook andere afdelingen gaan sluiten en zeggen dat Treant plannen heeft de afdelingen oncologie, spoedeisende hulp (SEH), en maag-darm-leverziekten (MDL) te concentreren."De brief van de Hoogeveense huisartsen baart ons dan ook zorgen. Als zij hun patiënten niet correct voorlichten dan wordt het moeilijk. Zo concentreren we de spoedeisende hulp niet: die blijft aanwezig op drie locaties, mits we daarvoor voldoende SEH-artsen blijven houden. Over mogelijke concentratie van bijvoorbeeld de oncologie wordt nog gesproken. Ter nuancering: we concentreren bijvoorbeeld alle borstkankerzorg in Hoogeveen", corrigeert Treant.Treant wijst op de verantwoordelijkheden van de huisartsen en denkt niet dat deze brief de manier is om tot een oplossing te komen. "Ook de komende tijd blijven we voortdurend in gesprek met de huisartsen. In de media roepen dat er niets meer overblijft in Hoogeveen is de snelste manier om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ook de huisartsen hebben daarbij een verantwoordelijkheid, samen met Treant natuurlijk. Dat is onderwerp van gesprek dat wij met hen graag aan blijven gaan."De zorggroep zegt de zorgen van de huisartsen wel te begrijpen. Het verdwijnen van de acute verloskundige zorg uit Hoogeveen is een aderlating, volgens Treant."We begrijpen en onderschrijven de zorgen die de huisartsen verwoorden. Tegelijk wordt er van ons veel meer verwacht dan ons zorgen te maken. Samen - en daarmee bedoelen we Treant, huisartsen, ambulancediensten, politieke partijen, verzekeraars - moeten we strijden voor behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg. Veel nuttiger dan boos op elkaar zijn en proberen Treant de schuld van alles te geven, is het werken aan constructieve oplossingen."Treant zegt in de huisartsen een 'constructieve en ongelofelijk belangrijke gesprekspartner' te zien.