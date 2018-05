Agressievelingen met psychiatrische problemen krijgen waarschuwing van rechter

Deel dit artikel:











ASSEN/HOOGEVEEN/EELDE - Twee agressieve mannen met psychiatrische problemen stonden vandaag voor de politierechter in Assen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een 65-jarige man uit Emmen sloopte vorig jaar zijn kamer bij een psychiatrische inrichting in Hoogeveen. De gordijnen, een vensterbank en een nachtkastje moesten het daarbij ontgelden. De man ontstak in woede, omdat bij het ontbijt de kaas op was.



Woedeaanval

Volgens zijn advocaat had de woedeaanval een lange aanloop: "Op de afdeling waar de man verbleef was geen vegetarisch eten voorhanden, dat kwam er pas na een aantal dagen. De avond voor het incident had iemand in de kamer van de man een plas gedaan op de vloer. Medewerkers weigerden dit op te ruimen."



De Emmenaar wil dolgraag behandeld worden voor zijn problemen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. "Mogelijk door de bezuinigingen in de zorg", aldus zijn advocaat. De raadsman pleitte voor verplichte opname voor de duur van maximaal een jaar op de forensisch psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Ook moet de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van een dag met een proeftijd van een jaar krijgen.



Verplichte opname

De rechter oordeelde uiteindelijk conform de eis van de officier van justitie: opname voor de duur van maximaal een jaar op de forensisch psychiatrische afdeling van een ziekenhuis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken met een proeftijd van drie jaar. De man moet ook verplicht contact houden met de reclassering.



De straf heeft volgens de rechter ook een signaalfunctie naar samenleving: "Ook al zit je in een inrichting, dan nog mag je geen spullen vernielen."



Mishandeling en bedreiging

Een 37-jarige man uit Eelde mishandelde en bedreigde vorig jaar een psychiatrisch verpleegkundige die bij hem thuis kwam. "Verpleegkundigen hebben het vaak al moeilijk genoeg. Zij doet ook maar gewoon haar werk", hield de rechter hem voor.



De verpleegkundige wilde de man onderbrengen bij een zorgboerderij, maar daar voelde de man niets voor. Hij bedreigde de vrouw met een stok en sloeg haar met een natte theedoek.



De officier van justitie vindt een waarschuwing genoeg als straf: "Dat hij zijn fouten toegeeft tekent meneer in positieve zin." Bovendien kwam de Eeldenaar nooit eerder met justitie in aanraking. De rechter legt de man een voorwaardelijke werkstraf op van dertig uur met een proeftijd van een jaar. "Ik voel me net als vroeger in de klas", besloot de verdachte de zitting.