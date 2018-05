Deel dit artikel:











Kinderen uit Grolloo krijgen les in bluesmuziek Tachtig leerlingen krijgen les over blues (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema) Na de Drift volgen andere scholen (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

GROLLOO - Op mede-initiatief van het Cuby + Blizzards Museum krijgen de tachtig leerlingen van OBS de Drift les in bluesmuziek. Het project draagt de naam 'Kids Blues'.

Geschreven door Robert Jansema

De school is vier weken lang omgedoopt tot bluesschool. Ieder week wordt er een dagdeel voor het zogenaamde Kids Blues gereserveerd waarin gastdocenten workshops komen geven. De kinderen maken kennis met de achtergronden van de bluesmuziek en het zingen en/of spelen ervan.



Wens van Muskee

Initiator Stichting Blues in Grolloo heeft nog een ander streven: het erfgoed van de blueslegende Harry Muskee bewaren en over te dragen aan de volgende generatie, vertelt Lubbers. Muskee zelf heeft ook ooit de wens uitgesproken voor een dergelijk project.



Samen met projectleidster Martije Lubbers schrijven de kinderen eigen nummers, leren ze muziekmaken en bouwen ze instrumenten. Sigarendoosjes worden omgetoverd tot kleine gitaartjes en flesjes met rijst dienen als shaker.



Uitbreiding naar andere scholen

Na de pilot in Grolloo wordt het project geëvalueerd en verder doorontwikkeld. De bedoeling is om Kids Blues na dit schooljaar verder uit te rollen naar andere basisscholen.